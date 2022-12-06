قتيلان في جنوب غرب النيجر في هجوم وعملية "تمشيط" أعقبته

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قُتل عنصر أمني في هجوم وقع ليل الأحد الإثنين في جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو، بينما قتلت امرأة خلال عملية تمشيط أعقبت الاعتداء، وفق ما أعلنت مساء الإثنين وزارة الداخلية.وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الهجوم استهدف نقطة تفتيش مشتركة للدرك وجهاز حماية المياه والغابات في ساي، المدينة الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا من العاصمة نيامي والقريبة من الحدود مع بوركينا فاسو.وأكد البيان أنّ الهجوم شنّه مسلّحون مجهولون أتوا على متن سيارة ودراجات نارية عدّة لكنّ ردّ الفعل السريع والقوي" لقوات الدفاع والأمن أجبر "العدو على التراجع".وأشارت الحصيلة الأولية للوزارة إلى مقتل ضابط صف في جهاز حماية المياه والغابات خلال الهجوم.و"قضت امرأة" فيما تعرّضت أخرى لـ"إصابة طفيفة" خلال عمليات "تمشيط" نفّذها الجيش، وفق الوزارة التي لم تعط توضيحات حول هوية القتيلين أو ظروف مقتلهما، لكنّها أشارت إلى مقتل "مهاجم".وأعلنت الوزارة "فتح تحقيق" بغية "العثور على مرتكبي هذا الهجوم الإجرامي وسوقهم إلى القضاء".