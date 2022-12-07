أخبار دولية
07 كانون الأول 2022 - 14:45
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في قطر.. اوركسترا قطر الفلهارمونية تحيي حفلا موسيقيا

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Lebanon News
في قطر، مزيجٌ بين الرياضة والموسيقى، فقد أحيت اوركسترا قطر الفلهارمونية حفلا موسيقياً عزفت خلاله موسيقى كأس العالم وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث في كورنيش الدوحة.



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