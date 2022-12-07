في قطر.. اوركسترا قطر الفلهارمونية تحيي حفلا موسيقيا

07 كانون الأول 2022 - 14:45 07/12/2022 14:45:00

اوركسترا قطر الفلهارمونية تحيي حفلا موسيقيا

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LBCI News Lebanon

في قطر، مزيجٌ بين الرياضة والموسيقى، فقد أحيت اوركسترا قطر الفلهارمونية حفلا موسيقياً عزفت خلاله موسيقى كأس العالم وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث في كورنيش الدوحة.







