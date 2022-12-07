أخبار دولية
07 كانون الأول 2022 - 14:45
07/12/2022 14:45:00
في قطر.. اوركسترا قطر الفلهارمونية تحيي حفلا موسيقيا
اوركسترا قطر الفلهارمونية تحيي حفلا موسيقيا
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LBCI News Lebanon
في قطر، مزيجٌ بين الرياضة والموسيقى، فقد أحيت اوركسترا قطر الفلهارمونية حفلا موسيقياً عزفت خلاله موسيقى كأس العالم وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث في كورنيش الدوحة.
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