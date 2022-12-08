البابا يبكي عند ذكر أوكرانيا "الشهيدة"

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لم يتمالك البابا فرنسيس دموعه لدى ذكره الحرب في أوكرانيا "الشهيدة" في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم في وسط روما.وبمناسبة عيد الحبل بلا دنس، زار البابا بعد الظهر تمثالا للعذراء قرب ساحة إسبانيا في روما.وقال في كلمة تلاها واقفا أمام التمثال: "أيتها العذراء الطاهرة، كنت أودّ أن أحمل إليك اليوم شكر الشعب الأوكراني..."، ولم يتمكن من مواصلة الكلام من شدّة تأثره.وبقي البابا صامتا لحظات طويلة وهو يبكي، فيما الحشد يصفق له.ثم تابع الخطاب "... شكر الشعب الأوكراني على السلام الذي نرجوه من الرب منذ بعض الوقت".وأكمل: "عليّ في المقابل أن أرفع إليك ترجي الأطفال والمسنين والآباء والأمهات والشباب على هذه الأرض الشهيدة التي تعاني".ويدعو البابا باستمرار إلى السلام منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط، وغالبا ما يتطرق إلى هذه الحرب في كلامه العلني.وندد البابا في مقابلة نشرتها مجلّة "أميريكا" اليسوعيّة الأميركية في نهاية تشرين الثاني بـ"الوحشية" التي تواجهها أوكرانيا بفعل الهجوم الروسي عليها.