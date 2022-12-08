الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رجل أعمال تركي على خلفية تعاملات تجارية مع ايران

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي ايان للاشتباه في تشغيله شبكة تجارية سهلت صفقات نفطية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الايراني.وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية ايان المقرب من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونجله بهاء الدين الضابط في الجيش التركي على قائمتها السوداء وجمدت أي أصول تابعة لهما على الأراضي الاميركية ومنعت وصولهما إلى الأسواق المالية والتجارية العالمية.واشارت وزارة الخزانة الى ان ايان ساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من خلال ترتيب صفقات لبيع النفط الذي يسيطر عليه وشحنه إلى الصين ومشترين آخرين في شرق آسيا وأوروبا والإمارات.وكشفت أنه سهّل أيضا تحويل عائدات الصفقات إلى الحرس الثوري الإيراني، مشيرة الى استخدامه شركات "مجموعة آيه أس بي" التابعة له والمسجلة في جبل طارق لإخفاء منشأ النفط ووجهة الأموال.ولفتت وزارة الخزانة الى ان أيان استخدم أيضا إحدى شركاته لشراء ناقلة للغاز المسال ترفع علم بنما لصالح الحرس الثوري الإيراني.وشملت العقوبات الأميركية أيضا قاسم أوزتاس المسؤول الكبير في "آيه أس بي" لإدارته "بشكل مباشر الكثير من أعمال أيان" ونجله.كذلك، أدرجت وزارة الخزانة حوالى 20 شركة من مجموعة "آيه أس بي" وشبكة "ايان" على قائمتها السوداء.