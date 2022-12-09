مجلس الأمن يسمح بإيصال المساعدات للدول المستهدفة بعقوبات أممية

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تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يهدف إلى السماح باستمرار المساعدات الإنسانية بدون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولاسيما تجميد الأصول.ينص القرار على أن "المدفوعات" أو "الموارد الاقتصادية" أو "توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية" مسموح بها ولا تشكل انتهاكا لتجميد الأصول المفروض من المجلس" وأنظمة عقوباته.ينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.