أخبار دولية
09 كانون الأول 2022 - 16:14
Back

كندا تفرض عقوبات على ايران وروسيا وبورما على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"

كندا تفرض عقوبات على ايران وروسيا وبورما على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تفرض عقوبات على ايران وروسيا وبورما على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان",كندا ,كندا تفرض عقوبات على ايران وروسيا وبورما على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"
episodes
كندا تفرض عقوبات على ايران وروسيا وبورما على خلفية &quot;انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان&quot;
Lebanon News
أعلنت كندا الجمعة فرض عقوبات على 67 فردا وتسعة كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السلطة القضائية الإيرانية على خلفية ارتكابهم "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان". 
 
     
وطاولت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانية ومساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ووسائل إعلام رسمية، وذلك في أعقاب تنفيذ طهران أول حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات، ما أثار موجة استنكار دولية. 
الإعلان
 
     
وتعمدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومين العالميين لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان. 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً