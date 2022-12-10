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10 كانون الأول 2022 - 15:14
10/12/2022 15:14:00
الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض
الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض
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LBCI News Lebanon
من السياسة التي طبعت آخر ثلاثة ايام في العاصمة السعودية الرياض، الى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.
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