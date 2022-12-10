أخبار دولية
10 كانون الأول 2022 - 15:14
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الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض

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Lebanon News
من السياسة التي طبعت آخر ثلاثة ايام في العاصمة السعودية الرياض، الى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض. 

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