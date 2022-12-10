الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض

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LBCI News Lebanon

من السياسة التي طبعت آخر ثلاثة ايام في العاصمة السعودية الرياض، الى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.



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