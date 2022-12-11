ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

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بدأ بركان فويغو في غواتيمالا السبت مرحلة جديدة من الثوران مصحوبة بانفجارات وتدفق حمم بركانية وقذف رماد، على ما أعلنت السلطات التي لم تجر حتى الآن أي عملية إخلاء للمنطقة.وقال معهد علم البراكين في بيان: "يشهد بركان فويغو زيادة في نشاطه، ودخل في الدقائق القليلة الماضية مرحلة الثوران".وأضاف المعهد أن ثوران البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا ويقع على بعد حوالى 35 كيلومتراً من العاصمة غواتيمالا يشهد "انفجارات منخفضة ومتوسطة وقوية متواصلة".كما يتسبب في حدوث "نافورة متوهجة" من الحمم البركانية التي يزيد ارتفاعها عن 500 متر فوق فوهة البركان وعامود من الرماد يمتد لأكثر من كيلومتر من قمة البركان، بحسب المعهد.وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي عملية إخلاء في المجتمعات الموجودة قرب البركان، وفقًا لمتحدث باسم التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية، رودولفو غارسيا.ودمر ثوران عنيف في الثالث من حزيران 2018 منطقة سان ميغيل لوس لوتس وجزءاً من طريق في بلدة ألوتينانغو القريبة، مما أسفر عن مقتل 215 شخصاً.كما ينشط بركانان آخران في غواتيمالا، سانتياغيتو (غرب) وباكايا، على بعد 20 كم جنوب العاصمة.