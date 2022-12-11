مكالمة هاتفية بين بوتين واردوغان حملت عناوين عدة

11 كانون الأول 2022 - 15:10 11/12/2022 15:10:00

ماذا تباحث الرئيسان؟

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LBCI News Lebanon

مكافحة الإرهاب، وممر الحبوب، والطاقة.



عناوين ملفات حضرت في مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.