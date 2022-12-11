أخبار دولية
11 كانون الأول 2022 - 15:10
11/12/2022 15:10:00
مكالمة هاتفية بين بوتين واردوغان حملت عناوين عدة
ماذا تباحث الرئيسان؟
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LBCI News Lebanon
مكافحة الإرهاب، وممر الحبوب، والطاقة.
عناوين ملفات حضرت في مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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