أخبار دولية
12 كانون الأول 2022 - 06:55
12/12/2022 06:55:56
سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابول
سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفجار,كابلول,سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابول
LBCI News Lebanon
سمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار الاثنين في كابول قرب بيت ضيافة عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون على ما أفاد شهود.
وقال شاهد لوكالة فرانس برس: "كان الانفجار قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف".
وأوردت وسائل إعلام محلية معلومات مماثلة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار دولية
كابلول
انفجار
إقرأ أيضاً