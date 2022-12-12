أخبار دولية
12 كانون الأول 2022 - 06:55
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سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابول

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سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابول
Lebanon News
سمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار الاثنين في كابول قرب بيت ضيافة عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون على ما أفاد شهود.
 
وقال شاهد لوكالة فرانس برس: "كان الانفجار قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف".
 
وأوردت وسائل إعلام محلية معلومات مماثلة.
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