أخبار دولية
12 كانون الأول 2022 - 15:05
12/12/2022 15:05:00
إيران تواصل الإعدامات وأوروبا تفرض العقوبات
إيران تواصل الإعدامات وأوروبا تفرض العقوبات
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بهذه الطريقة وفي العلن، أعدمت إيران أحد المحتجين المدان بجريمة قتل إثنين من قوات حفظ الأمن، وجرح أربعة أشخاص مدنيين.
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