12 كانون الأول 2022 - 15:05 12/12/2022 15:05:00

إيران تواصل الإعدامات وأوروبا تفرض العقوبات

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LBCI News Lebanon

بهذه الطريقة وفي العلن، أعدمت إيران أحد المحتجين المدان بجريمة قتل إثنين من قوات حفظ الأمن، وجرح أربعة أشخاص مدنيين.