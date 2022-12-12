أخبار دولية
12 كانون الأول 2022 - 15:05
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إيران تواصل الإعدامات وأوروبا تفرض العقوبات

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Lebanon News
بهذه الطريقة وفي العلن، أعدمت إيران أحد المحتجين المدان بجريمة قتل إثنين من قوات حفظ الأمن، وجرح أربعة أشخاص مدنيين. 
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