واشنطن مستعدة لتزويد كييف بصواريخ باتريوت

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نقلت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء عن مسؤولين لم تسمهم أن الولايات المتحدة أصبحت، بعد طول تردد، جاهزة لتلبية طلب كييف تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ باتريوت.وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الموافقة النهائية على هذا التسليح النوعي يمكن أن يتم الإعلان عنها إعتبارًا من هذا الأسبوع حالما يصادق عليها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ويرسلها إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر النهائي.وفي الأسابيع الأخيرة، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي حديثة لتمكينها من التصدي للضربات الروسية المكثفة.