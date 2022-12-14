لولا يتهم بولسونارو بالتحريض على العنف في البرازيل

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إتهم الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو بالتحريض على العنف، وذلك غداة إحراق متظاهرين مؤيدين للأخير سيارات واشتباكهم مع الشرطة ومحاولتهم إقتحام مقر أمني.وشهدت العاصمة البرازيلية برازيليا الإثنين أعمال عنف، بعد ساعات قليلة على مصادقة المحكمة الإنتخابية العليا في البرازيل رسميًا على فوز لولا في إنتخابات تشرين الأول، في آخر فصل من فصول المصادقة النهائية على فوز اليساري المخضرم على الرئيس اليميني المتطرف.وفي مؤتمر صحافي، قال لولا الذي سيجري حفل تنصيبه في الأول من كانون الثاني إن الرئيس المنتهية ولايته لم يعترف بعد بهزيمته ويواصل تحريض هؤلاء النشطاء الفاشيين على الإحتجاج في الشارع.