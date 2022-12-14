أخبار دولية
14 كانون الأول 2022 - 06:14
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مقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة ناسفة في شمال بغداد

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مقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة ناسفة في شمال بغداد
Lebanon News
قُتل ضابط عراقي وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس. 
 
ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية.  
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وأوضح مسؤول أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس أن ضابطاً نقيباً في الجيش قتل وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية.
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