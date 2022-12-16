الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بـ"عقوبات"

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عبّرت المفوضية الأوروبية عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إلون ماسك بفرض "عقوبات قريبا".ولفتت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إلى أن الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة، مذكّرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية.وشددت على أنه يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك، مشيرة إلى أن هناك خطوط حمر وهناك عقوبات قريبا.