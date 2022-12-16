وفاة ستة مهاجرين غرقا بجنوب شرق تركيا

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قضى ستة مهاجرين غرقا البوم، بسقوط حافلتهم في قناة للري بجنوب شرق تركيا، حسبما أعلن مكتب الحاكم المحلي.وأصيب خمسة مهاجرين آخرين بجروح فيما تم إنقاذ 25 في الحادث الذي وقع على بعد 15 كلم شمال الحدود السورية.ولم تتضح على الفور جنسيات المهاجرين.وقال تقرير إخباري محلي إن الحادث وقع عندما كان سائق الحافلة يحاول تفادي قوات الأمن المحلية التي كانت تبحث عن أشخاص يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية.تضم تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، إذ تأوي أكثر من خمسة ملايين شخص بموجب اتفاق تم التوصل إليه لوقف أزمة تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي في 2016.