قتلى في إطلاق نار بضواحي تورونتو

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LBCI News Lebanon



قتل خمسة أشخاص وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار في ضواحي تورونتو بشرق كندا الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.



وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفا أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.