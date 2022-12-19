أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 02:15
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قتلى في إطلاق نار بضواحي تورونتو

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قتلى في إطلاق نار بضواحي تورونتو
Lebanon News

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار في  ضواحي تورونتو بشرق كندا الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفا أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.
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