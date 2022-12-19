أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 04:53
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مقتل أربعة عناصر أمن إيرانيين في هجوم

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مقتل أربعة عناصر أمن إيرانيين في هجوم
Lebanon News
قتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا الإثنين.
 
     
وقالت الوكالة إنه "خلال عمل إرهابي، استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان قرب الحدود الباكستانية.
 
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