مقتل أربعة عناصر أمن إيرانيين في هجوم

أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري استشهدوا في منطقة سراوان

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LBCI News Lebanon

قتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا الإثنين.





وقالت الوكالة إنه "خلال عمل إرهابي، استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان قرب الحدود الباكستانية.

