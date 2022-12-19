وصول جثمان الجندي الايرلندي شون روني إلى دبلن

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أُعيد إلى دبلن جثمان الجندي الإيرلندي في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان والذي قتل الأربعاء في الجنوب، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.وقُتل الجندي شون روني وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح ليل الأربعاء جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على سيارة عسكرية مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان.وحطّت الطائرة، التي أقلّت النعش بعيد الساعة 08,30 ت غ في مطار كيسمنت العسكري في بالودنيل الواقعة في ضواحي العاصمة الإيرلندية، في جو ماطر.وكانت في استقبال النعش الأبيض المغطى بالعلم الإيرلندي ثلة من حرس الشرف، وقد حمله عسكريون. ومن المقرر تشريح الجثة قبل تسليمها لعائلة العسكري.