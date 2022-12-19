أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 11:12
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وصول جثمان الجندي الايرلندي شون روني إلى دبلن

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وصول جثمان الجندي الايرلندي شون روني إلى دبلن
Lebanon News
أُعيد إلى دبلن جثمان الجندي الإيرلندي في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان والذي قتل الأربعاء في الجنوب، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
 
وقُتل الجندي شون روني وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح ليل الأربعاء جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على سيارة عسكرية مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان. 
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وحطّت الطائرة، التي أقلّت النعش بعيد الساعة 08,30 ت غ في مطار كيسمنت العسكري في بالودنيل الواقعة في ضواحي العاصمة الإيرلندية، في جو ماطر.
 
وكانت في استقبال النعش الأبيض المغطى بالعلم الإيرلندي ثلة من حرس الشرف، وقد حمله عسكريون. ومن المقرر تشريح الجثة قبل تسليمها لعائلة العسكري.
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