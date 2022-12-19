مقتل جنديين وستة مدنيين في هجمات في بوركينا فاسو

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أفادت مصادر أمنية وسكان الاثنين عن مقتل جنديين وستة مدنيين في هجمات نهاية الأسبوع في شمال وشرق بوركينا فاسو.وقال مصدر أمني إن انفجار قنبلة على طريق سريع أدى الى مصرع اثنين من أفراد قوات الأمن السبت في بوروم شمال البلاد، مضيفا أن خمسة أصيبوا بجروح.وفي هجوم منفصل، استهدف مسلحون حافلة في قرية كوكودي قرب الحدود مع غانا، وفق مصدر أمني آخر.وقال المصدر "قتل المهاجمون ستة مدنيين ونهبوا ركاب الحافلة".وأكد عضو في جمعية التجار الحصيلة مشيرا الى أن من بين الضحايا "شخصية هامة في القطاع التجاري".وتواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في قلب منطقة الساحل، تمردا جهاديا منذ سبع سنوات أودى بالآلاف وشرد نحو مليوني شخص.وجراء الإحباط من العنف وارتفاع أعداد الضحايا، شهدت البلاد انقلابين هذا العام نفذهما ضباط ساخطون، كان آخرهما في 30 أيلول.وتعهد الرجل القوي الجديد الكابتن إبراهيم تراوري استعادة الأراضي التي استولى عليها المتمردون والقيام بحملة تطويع لدعم القوات العسكرية.وبحسب الجيش قُتل 39 "إرهابيا" خلال عملية ضد الجهاديين في شمال غرب البلاد بين الأول والعاشر من كانون الأول/ديسمبر.