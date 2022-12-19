سانا: قصف إسرائيلي على محيط دمشق

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استهدف قصف إسرائيلي ليل الإثنين محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، مشيراً إلى تصدّي الدفاعات الجوية لصواريخ "العدوان" الإسرائيلي.وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في شريط عاجل "دويّ انفجارات في محيط دمشق"، مشيرة إلى أنّ "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محيط دمشق".وطال القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنطقة الواقعة بين مطار دمشق وبلدة السيدة زينب في جنوب العاصمة، حيث تنشط فصائل موالية لطهران وحزب الله.وتنفّذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طال آخرها في 19 تشرين الثاني مواقع في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، وتسبّب بمقتل أربعة عسكريين سوريين وفق الإعلام الرسمي.