زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل شمال كاليفورنيا فجر الثلاثاء كما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية لكن لم يصدر أي انذار بوقوع تسونامي.