أخبار دولية
20 كانون الأول 2022 - 07:22
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زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا

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زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا
Lebanon News
ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل شمال كاليفورنيا فجر الثلاثاء كما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.
      
ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية لكن لم يصدر أي انذار بوقوع تسونامي.
 
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