أخبار دولية
20 كانون الأول 2022 - 07:48
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أنقرة تندد برفض السويد تسليمها صحافيا تركيا

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أنقرة تندد برفض السويد تسليمها صحافيا تركيا
Lebanon News
ندّدت تركيا برفض السويد ترحيل صحافي تركي تشترط أنقرة تسليمها إياه لإعطاء موافقتها على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
      
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في تصريح للصحافيين إن "رفض طلبنا تسلّم بولنت كينيش هو تطوّر سلبي للغاية".
 
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