20 كانون الأول 2022 - 07:48 20/12/2022 07:48:11

أنقرة تندد برفض السويد تسليمها صحافيا تركيا

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LBCI News Lebanon

ندّدت تركيا برفض السويد ترحيل صحافي تركي تشترط أنقرة تسليمها إياه لإعطاء موافقتها على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في تصريح للصحافيين إن "رفض طلبنا تسلّم بولنت كينيش هو تطوّر سلبي للغاية".

