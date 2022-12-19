أخبار دولية
19 كانون الأول 2022 - 21:57
19/12/2022 21:57:00
قمة "العراق-2" في الأردن.. وحضور جيران العراق وماكرون
قمة "العراق-2" في الأردن.. ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
تستضيف الاردن قمة العراق-2 بحضور جيران العراق، من بينهم وزيرا خارجية السعودية وايران، وبمشاركة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
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