أخبار دولية 19 كانون الأول 2022 - 21:57 19/12/2022 21:57:00 قمة "العراق-2" في الأردن.. وحضور جيران العراق وماكرون

قمة "العراق-2" في الأردن.. ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

تستضيف الاردن قمة العراق-2 بحضور جيران العراق، من بينهم وزيرا خارجية السعودية وايران، وبمشاركة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. الإعلان

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