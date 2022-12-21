شويغو: روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"، بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف.وقال شويغو في تقريره عن النزاع للرئيس فلاديمير بوتين "في أوكرانيا يتصدى الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة".