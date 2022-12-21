أخبار دولية
21 كانون الأول 2022 - 08:55
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شويغو: روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"

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شويغو: روسيا تقاتل في أوكرانيا &quot;قوات الغرب المتضافرة&quot;
Lebanon News
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"، بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف. 
      
وقال شويغو في تقريره عن النزاع للرئيس فلاديمير بوتين "في أوكرانيا يتصدى الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة".
 
 
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