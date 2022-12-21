أخبار دولية
21 كانون الأول 2022 - 10:24
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حكومة غامبيا أحبطت محاولة انقلاب عسكرية

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حكومة غامبيا أحبطت محاولة انقلاب عسكرية
Lebanon News
أعلنت حكومة غامبيا أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق واعتقلت أربعة جنود. 
 
وأكدت حكومة أصغر دولة في القارة الإفريقية في بيان أنها "تسيطر" على الوضع "بالكامل".
 
وتعذّر الحصول على تأكيد من أي مصدر آخر غير البيان الحكومي. 
 
وتحدث شهود نادرون عن جنود يتنقلون حول مقر الرئاسة في وسط العاصمة بانجول مساء الثلاثاء، وتحدثت شائعات ليلا عن محاولة انقلاب في البلاد التي لم يتول نظام ديموقراطي السلطة فيها قبل 2017 بعد أكثر من عشرين عاما من الديكتاتورية بقيادة يحيى جامع. 
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وفي حال تأكدت، ستكون هذه أحدث محاولة انقلاب يشهدها بلد في غرب إفريقيا منذ 2020، بعد انقلابين ناجحين في مالي وبوركينا فاسو وآخر في غينيا، ومحاولة فرض أمر واقع في غينيا بيساو.
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