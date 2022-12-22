مقتل جنديين عراقيين بهجوم في شمال العراق

الإعلان

قُتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتيهما في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس، محمّلين المسؤولية في ذلك لتنظيم الدولة الاسلامية.ووقع الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة بعد، ليل الأربعاء في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك.وقال مصدر أمني في المحافظة فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "عناصر" من تنظيم الدولة الاسلامية "فجروا عبوتين ناسفتين استهدفتا عربتي همر" عسكريتين، قبل أن يطلقوا النار من "أسلحة رشاشة".وأضاف أن عسكريين قتلا جراء هذا الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.وأكّد مصدر أمني آخر الهجوم والحصيلة.ووقع الهجوم في منطقة بين كركوك التي تديرها الحكومة الاتحادية، وأربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، ومن ضمن مناطق يتنازع عليها الطرفين. ويشنّ التنظيم بين وقت إلى آخر هجمات في تلك المناطق، فيما تحاول سلطات المنطقتين تعزيز التعاون بين قواتهما من أجل تفادي أي فراغ أمني قد يستغله الجهاديون.