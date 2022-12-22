مقتل فلسطيني في صدامات ليلية مع الجيش الاسرائيلي

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قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا يشتبه بارتباطه بحركة حماس خلال اشتباكات ليلية شارك فيها مقاتلون محليون في منطقة في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا للعنف في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وأوضحت الوزارة أن أحمد عاطف ضراغمة (23 عاما) لاعب كرة القدم المعروف من نادي طولكرم المحلي، قتل بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في ظهره وقدميه في نابلس بشمال الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.وأعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الخميس أن ضراغمة "استشهد فجر اليوم الخميس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس".وقال الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان إنه نفذ عملية في نابلس "لتأمين دخول منسق للمصلين إلى قبر يوسف" الموقع الذي يقدسه اليهود لأنه يضم، كما يعتقدون، رفات النبي يوسف ابن يعقوب ويقول الفلسطينيون أنه مقام لشخصية دينية مسلمة محلية.واشار إلى أن فلسطينيين ألقوا خلال عمليته عبوات ناسفة وأطلقوا النار على الجنود، موضحا أن الجنود ردوا بإطلاق النار، وأشار إلى إصابة شخص واحد.