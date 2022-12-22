أخبار دولية
22 كانون الأول 2022 - 09:13
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إعدام ثلاثة أشخاص في إيران مدانين بالاعتداء الجنسي

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إعدام ثلاثة أشخاص في إيران مدانين بالاعتداء الجنسي
Lebanon News
 أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الخميس إعدام ثلاثة أشخاص تم توقيفهم قبل زهاء عام، إثر إدانتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في مدينة شيراز.
 
     
وأورد الموقع الالكتروني للسلطة القضائية ميزان أونلاين أن "مرتكبي الاعتداء والاغتصاب بحق نساء في شيراز، والذين تم تحديدهم وتوقيفهم في تشرين الأول من العام الماضي، تم إعدامهم شنقا صباح هذا اليوم" الخميس.
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ونقل الموقع عن كاظم موسوي، المدعي العام لمحافظة فارس في جنوب إيران، قوله إن "العصابة المؤلفة من ثلاثة أشخاص، قامت بأعمال سلب تحت تهديد السلاح، اعتدت واغتصبت عددا من النساء العام الماضي".
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