إعدام ثلاثة أشخاص في إيران مدانين بالاعتداء الجنسي

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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الخميس إعدام ثلاثة أشخاص تم توقيفهم قبل زهاء عام، إثر إدانتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في مدينة شيراز.وأورد الموقع الالكتروني للسلطة القضائية ميزان أونلاين أن "مرتكبي الاعتداء والاغتصاب بحق نساء في شيراز، والذين تم تحديدهم وتوقيفهم في تشرين الأول من العام الماضي، تم إعدامهم شنقا صباح هذا اليوم" الخميس.ونقل الموقع عن كاظم موسوي، المدعي العام لمحافظة فارس في جنوب إيران، قوله إن "العصابة المؤلفة من ثلاثة أشخاص، قامت بأعمال سلب تحت تهديد السلاح، اعتدت واغتصبت عددا من النساء العام الماضي".