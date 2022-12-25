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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد الغرب بالسعي إلى "تقسيم" روسيا في أوكرانيا بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنه الكرملين على الدولة المجاورة.وقال بوتين في مقابلة بث التلفزيون الروسي مقاطع منها إن "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية"، مؤكدا أن "هدف" موسكو "مختلف تماما وهو توحيد الشعب الروسي".واضاف: "متأكد 100 بالمئة من أن الجيش الروسي سيدمر نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به"، إذ ردا على سؤال لصحافي من قناة روسيا-1 التلفزيونية، اجاب بوتين "بالطبع، سندمرها بالتأكيد 100 بالمئة!".