بوتين يتهم الغرب بالسعي إلى "تقسيم" روسيا

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد الغرب بالسعي إلى "تقسيم" ما وصفها بـ"روسيا التاريخية" التي تشمل أوكرانيا بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنّه الكرملين على الدولة المجاورة.وقال بوتين في مقابلة بث التلفزيون الروسي مقاطع منها إن "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية"، مؤكدا أن "هدف" موسكو "مختلف تماما وهو توحيد الشعب الروسي".واستخدم بوتين مفهوم "روسيا التاريخية" للقول إنّ الأوكرانيين والروس شعب واحد، ممّا يقوّض سيادة كييف ويبرّر هجومه الذي يتواصل منذ عشرة أشهر على أوكرانيا.وقال بوتين "نحن نتصرّف في الاتجاه الصحيح، نحن نحمي مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا".وكرّر الرئيس الروسي تصريحاته عن أنّ موسكو "مستعدّة للتفاوض مع جميع المشاركين في هذه العملية (لإيجاد) حلّ مقبول" للصراع.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصل، في أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء الهجوم في شباط/فبراير، على تعهّدات قوية بالدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدّماً لدى البنتاغون.وفي إشارة إلى أنظمة صواريخ باتريوت التي وُعد بها زيلينسكي، قال بوتين "بالطبع، سندمّرها 100 في المئة".