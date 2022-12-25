أخبار دولية
25 كانون الأول 2022 - 14:07
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انهيار ثلجي يؤدي إلى طمر نحو عشرة أشخاص في النمسا

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انهيار ثلجي يؤدي إلى طمر نحو عشرة أشخاص في النمسا
Lebanon News
أعلنت الشرطة ان نحو عشرة من ممارسي الرياضات الشتوية طمروا الأحد في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا.
      
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين"، من دون مزيد من التفاصيل.
      
وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث. 
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وحدث الانهيار الجليدي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج. ولم ترد أية معلومات عن هوية المتضررين. 
      
وحذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل. 
      
وفي السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية بنحو عشرين وفاة سنويًا في المعدل في النمسا.
 
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