أوكرانيا ستطلب حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي

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صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأحد إن أوكرانيا تعتزم الدعوة الإثنين إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.وقال كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد "غدا سنعلن موقفنا رسميا. لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون عضوا في الأمم المتحدة؟".وأضاف "لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق".وأشار كوليبا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.