أخبار دولية
26 كانون الأول 2022 - 09:17
26/12/2022 09:17:14
عاصفة نيويورك الثلجية كارثية ومشاهد سريالية
عاصفة شتوية تجتاح الولايات المتحدة وتودي بحياة أكثر من ثلاثين شخصا
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LBCI News Lebanon
هي مدينة بوفاليو في غرب نيويورك...وقد تجمدت بالكامل.
مدينة دفنت تحت الثلج بفعل عاصفة ثلجية قاسية تضرب شرق الولايات المتحدة حتى باتت منذ يوم عيد الميلاد مدينة محاصرة بظل درجات حرارة متدنية.
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