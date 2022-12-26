أخبار دولية
26 كانون الأول 2022 - 09:17
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عاصفة نيويورك الثلجية كارثية ومشاهد سريالية

عاصفة شتوية تجتاح الولايات المتحدة وتودي بحياة أكثر من ثلاثين شخصا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة,عاصفة,عاصفة شتوية تجتاح الولايات المتحدة وتودي بحياة أكثر من ثلاثين شخصا
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Lebanon News
هي مدينة بوفاليو في غرب نيويورك...وقد  تجمدت بالكامل.

مدينة  دفنت تحت الثلج بفعل عاصفة ثلجية قاسية تضرب شرق الولايات المتحدة حتى باتت منذ يوم عيد الميلاد مدينة محاصرة بظل درجات حرارة متدنية. 
 
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