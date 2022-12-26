عاصفة نيويورك الثلجية كارثية ومشاهد سريالية

هي مدينة بوفاليو في غرب نيويورك...وقد تجمدت بالكامل.مدينة دفنت تحت الثلج بفعل عاصفة ثلجية قاسية تضرب شرق الولايات المتحدة حتى باتت منذ يوم عيد الميلاد مدينة محاصرة بظل درجات حرارة متدنية.