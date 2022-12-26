توقيف ستة أشخاص من بينهم ثلاثة جنرالات في البيرو

الإعلان

أعلنت وزارة الداخلية في البيرو توقيف ستة أشخاص من بينهم ثلاثة من كبار ضباط الشرطة لتورطهم المفترض في قضية فساد مرتبطة بالرئيس المعزول بيدرو كاستيو.وجاء في بيان أن "ضباط الشرطة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، نفذوا عمليّة واسعة أدت إلى اعتقال ستة أشخاص يحتمل ضلوعهم في قضية فساد مرتبطة بترقيات غير سليمة في جهاز الشرطة".وأفادت الوزارة بأن من بين الموقوفين "ثلاثة جنرالات الشرطة" يشتبه في مشاركتهم في منح ترقيات بمقابل مالي حظيت بمصادقة كاستيو.ووقعت التوقيفات اثر عمليات تفتيش في مدن عدة من بينها العاصمة ليما.وتم في العاصمة تفتيش مسكنين لوزير الدفاع السابق والتر أيالا الذي يخضع أيضًا للتحقيق في هذه القضية، ومصادرة وثائق مختلفة.ةتحقق النيابة العامة مع بيدرو كاستيو ووالتر أيالا في جرائم مفترضة عدة.وقد أكد قائد الجيش السابق الجنرال خوسيه فيزكارا والقائد السابق للقوات الجوية خورخي تشابارو في تشرين الثاني 2021 أن الحكومة ضغطت عليهما لترقية ضباط لم يستوفوا الشروط المطلوبة.عُزل بيدرو كاستيو من منصبه ثم اعتقل في 7 كانون الأول بعد محاولته حلّ البرلمان والحكم بالمراسيم، وهو إجراء اعتبره البرلمان محاولة "انقلاب" ويُحاكم على خلفيّة بتهمة "التمرد" و"التآمر".وحكم كاستيو لمدة تقل عن عام ونصف العام، وهو مدّرس سابق من أصل ريفي، وقد شهدت فترة حكمه أزمات سياسية عميقة.