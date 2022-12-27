مياه الفيضانات تدخل موقع البتراء الاثري في الاردن

الإعلان

تواجد السياح والاهالي في موقع البتراء الاثري في الاردن تحول الى كابوس..فالسيول التي تشكلت جراء الامطار الغزيرة في العديد من المناطق الجنوبية في الاردن تسببت بتدفق مياه الفيضانات داخل الموقع الاثري هذا ما استدعى اخلاءه حفاظا على سلامة السياح.والمتساقطات المطرية التي لم تطل فقط جنوب المملكة الهاشمية، انما امتدت لوسط البلاد وشمالها .في وقت طلبت مديرية الأمن العام من المواطنين تجنب سلوك المناطق المنخفضة الأودية .طرق رئيسية اغلقت ...وانهيارات ترابية وصخرية سجلت ايضا في مناطق متفرقة من المملكة.ومن بينها احدى الطرق المؤدية الى البحر الميت في غرب العاصمة عمان.وكانت دائرة الأرصاد الجوية توقعت ان تهطل الامطار بغزارة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، الا انها اشارت الى ان فرصة هطول الأمطار ستضعف تدريجيا مع ساعات ليل الاثنين الثلثاء في المناطق الشمالية والوسطى من الاردن.