سقوط نادر للبرد في الكويت

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تساقط البرد على مناطق في جنوب الكويت الثلاثاء، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن الدولة الخليجية المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لم تشهدها منذ نحو عقدين.وتساقطت أمطار غزيرة وسجل انخفاض في درجات الحرارة في البلد الصحراوي الذي يعد من أكثر الدول حرا في العالم.وتناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو اكتست فيها الطرقات باللون الابيض في الكويت.وقال خبير الارصاد الجوية والمدير السابق لإدارة الارصاد الجوية محمد كرم لوكالة فرانس برس إن كمية البرد التي شكلت غطاء أبيضا في المناطق الجنوبية "نادرا" ما تتساقط في الكويت. وأضاف "لم نشهد تساقط برد في موسم الشتاء منذ 15 عاما".وعزا كرم تشكل البلورات الثلجية إلى سقوط كميات كبيرة من الامطار بلغ حجمها 66 ملم في ميناء الاحمدي وانخفاض درجات الحرارة، متوقعا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.