قتلى وجرحى في حريق فندق وكازينو في كمبوديا

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لقي نحو 10 أشخاص مصرعهم في حريق فندق وكازينو في كمبوديا يقع بالقرب من الحدود مع تايلاند، وفق ما ذكرت الشرطة.وأفاد تقرير أولي للشرطة الكمبودية اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الحريق اندلع الأربعاء في فندق وكازينو "غراند دايموند سيتي" في بويبيت عند الساعة 11,30 ليلا بالتوقيت المحلي.وأضاف التقرير أن "نحو 10 أشخاص لقوا مصرعهم و30 أصيبوا"، مشيرا الى تقديرات بأن عدد موظفي الفندق يبلغ قرابة 400.وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت النيران تلتهم المبنى الضخم وبعض الاشخاص يحاولون القفز منه. وأوردت وسائل إعلام محلية أن أجانب كانوا يتواجدون داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق.