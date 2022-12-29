أخبار دولية
29 كانون الأول 2022 - 02:24
Back

قتلى وجرحى في حريق فندق وكازينو في كمبوديا

قتلى وجرحى في حريق فندق وكازينو في كمبوديا Lebanon, news ,lbci ,أخبار كمبوديا,حريق,قتلى وجرحى في حريق فندق وكازينو في كمبوديا
episodes
قتلى وجرحى في حريق فندق وكازينو في كمبوديا
Lebanon News
   لقي نحو 10 أشخاص مصرعهم في حريق فندق وكازينو في كمبوديا يقع بالقرب من الحدود مع تايلاند، وفق ما ذكرت الشرطة.
   
وأفاد تقرير أولي للشرطة الكمبودية اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الحريق اندلع الأربعاء في فندق وكازينو "غراند دايموند سيتي" في بويبيت عند الساعة 11,30 ليلا بالتوقيت المحلي.
الإعلان
 
وأضاف التقرير أن "نحو 10 أشخاص لقوا مصرعهم و30 أصيبوا"، مشيرا الى تقديرات بأن عدد موظفي الفندق يبلغ قرابة 400.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت النيران تلتهم المبنى الضخم وبعض الاشخاص يحاولون القفز منه. وأوردت وسائل إعلام محلية أن أجانب كانوا يتواجدون داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق.
الإعلان
إقرأ أيضاً