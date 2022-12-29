أخبار دولية
29 كانون الأول 2022 - 03:56
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ضربات صاروخية روسية "مكثفة" على عدد من مدن أوكرانيا

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ضربات صاروخية روسية &quot;مكثفة&quot; على عدد من مدن أوكرانيا
Lebanon News
أعلن سلاح الجوّ الأوكراني أن ضربات صاروخية روسية "مكثّفة" استهدفت صباح اليوم عدّدا من مدن البلاد من بينها العاصمة كييف.
    
وكتب سلاح الجوّ على مواقع التواصل الاجتماعي: "يهاجم العدوّ أوكرانيا على جبهات عدّة، مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".
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