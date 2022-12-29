ضربات صاروخية روسية "مكثفة" على عدد من مدن أوكرانيا

سلاح الجوّ الأوكراني: يهاجم العدوّ أوكرانيا على جبهات عدّة

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LBCI News Lebanon

أعلن سلاح الجوّ الأوكراني أن ضربات صاروخية روسية "مكثّفة" استهدفت صباح اليوم عدّدا من مدن البلاد من بينها العاصمة كييف.



وكتب سلاح الجوّ على مواقع التواصل الاجتماعي: "يهاجم العدوّ أوكرانيا على جبهات عدّة، مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".