أخبار دولية
29 كانون الأول 2022 - 10:44
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اتصال عبر الفيديو الجمعة بين بوتين ونظيره الصيني

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اتصال عبر الفيديو الجمعة بين بوتين ونظيره الصيني
Lebanon News
يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ اتصالا الجمعة عبر الفيديو، بحسب ما أعلن الكرملين، في سياق تقارب متسارع الوتيرة بين موسكو وبكين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
      
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم للإعلام: "تبادل وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية الأكثر حدّة سيكون في غاية الأهمية. وبعض المشاكل هي أقرب إلينا، إلى روسيا، في حين أن مشاكل أخرى هي أقرب إلى الصين".
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وأضاف بيسكوف أن "الرئيسين سيتطرّقان إلى هذه المشاكل في إطار شراكتنا الاستراتيجية الفعلية"، مشيرا إلى أن المكالمة ستجري "في القسم الأول من النهار" بتوقيت موسكو (ثلاث ساعات إضافية على توقيت غرينتش).
     
وسيركّز الاتصال أيضا، بحسب بيسكوف، على "العلاقات الثنائية" و"الارتفاع الشديد في حجم التبادلات" بين الاقتصادين الروسي والصيني.
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