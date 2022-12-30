اسبانيا تفرض اجراء فحص كوفيد على القادمين من الصين

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فرضت الحكومة الإسبانية الجمعة على المسافرين القادمين من الصين إجراء فحوصات في مطاراتها للتأكد من عدم اصابتهم بكوفيد.قالت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحافي إنه سيُطلب من هؤلاء الوافدين الدليل على أن فحوصهم سلبية أو شهادة تطعيم بالكامل من دون أن تذكر موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.يأتي هذا القرار غداة اجتماع غير رسمي للمفوضية الأوروبية في بروكسل لإيجاد "نهج منسق" للدول الأعضاء، لم يفض إلى أي قرار وذلك في أعقاب رفع السلطات الصينية للقيود الصحية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الاصابات في هذا البلد.وفرضت الولايات المتحدة وبلدان أخرى فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين القادمين من الصين.واوضحت الوزيرة الاسبانية أن مصدر القلق الرئيسي يكمن في احتمال ظهور متحورات جديدة غير منضبطة في الصين مؤكدة أن هذا الإجراء سيشكل أفضل ضمان لسلامة الجميع.وذكرت الصين هذا الأسبوع أنها ستلغي الحجر الإلزامي للقادمين من الخارج، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر.وأعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس عن اعتقادها بأن فرض فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين الآتين من الصين غير مبرر.واوضح المركز الأوروبي أنه لا يعتقد أن ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل نظرا للمناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلّت لاحقا المتحورات المنتشرة حاليا في الصين.وأضاف أن عدد الإصابات القادمة من الخارج منخفض مقارنة مع الأعداد المسجّلة محليا يوميا والتي يمكن للأنظمة الصحية حاليا التعامل معها.