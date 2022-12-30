أخبار دولية
30 كانون الأول 2022 - 13:30
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الشاحنة في جنوب إفريقيا

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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الشاحنة في جنوب إفريقيا
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقي ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة تنقل غازا مسالا في شرق جوهانسبرغ الأسبوع الماضي إلى 34 قتيلا.
 
وعلقت الشاحنة، التي تحمل غاز البترول المسال تحت جسر في بوكسبورغ السبت الماضي، ما أدى إلى تسرب وانفجار أودى بعشرة أشخاص على الفور. 
 
وأوضحت الوزارة أن حصيلة قتلى انفجار بوكسبورغ ارتفعت إلى 34 بعد وفاة 24 شخصا في الأيام التالية من حروق شديدة أو جروح أخرى.
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وأضافت أن من بين الضحايا أشخاص اقتربوا لرؤية الشاحنة عالقة تحت الجسر قبل وقوع الانفجار، بالإضافة إلى "11 من العاملين الصحيّين" في مستشفى تامبو القريب من موقع الحادث.
 
وأصيب العشرات في المستشفى، من بينهم مرضى وموظفون، بحروق خطيرة بعد الانفجار الذي تسبب في تحطم نوافذ المبنى وانهيار أجزاء من سقفه.
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