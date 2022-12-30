ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الشاحنة في جنوب إفريقيا

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أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقي ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة تنقل غازا مسالا في شرق جوهانسبرغ الأسبوع الماضي إلى 34 قتيلا.وعلقت الشاحنة، التي تحمل غاز البترول المسال تحت جسر في بوكسبورغ السبت الماضي، ما أدى إلى تسرب وانفجار أودى بعشرة أشخاص على الفور.وأوضحت الوزارة أن حصيلة قتلى انفجار بوكسبورغ ارتفعت إلى 34 بعد وفاة 24 شخصا في الأيام التالية من حروق شديدة أو جروح أخرى.وأضافت أن من بين الضحايا أشخاص اقتربوا لرؤية الشاحنة عالقة تحت الجسر قبل وقوع الانفجار، بالإضافة إلى "11 من العاملين الصحيّين" في مستشفى تامبو القريب من موقع الحادث.وأصيب العشرات في المستشفى، من بينهم مرضى وموظفون، بحروق خطيرة بعد الانفجار الذي تسبب في تحطم نوافذ المبنى وانهيار أجزاء من سقفه.