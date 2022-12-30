قتلى وجرحى في حادث سقوط شاحنة من منحدر في بوليفيا

الإعلان

أعلنت الشرطة البوليفية مصرع 11 شخصا وإصابة 23 آخرين اثر سقوط حافلة من منحدر في شرق البلاد.ووقع الحادث، الذي لم تُعرف بعد ملابساته، في الصباح الباكر على طريق يربط بين العاصمة الإقليمية سانتا كروز وبلدة سايبينا الريفية الصغيرة.وأعلن قائد الشرطة المحليّة أوسكار ميدرانو لقناة يونيتيل التلفزيونية الخاصة أن 11 شخصا توفي وجرح 23 في "حادث سير".ونُقل بعض الجرحى إلى مستشفى في سايبينا، بينما نُقل آخرون وهم في حالة أكثر خطورة إلى مستشفيات في سانتا كروز.وتسببت حوادث المرور في بوليفيا في وفاة 1325 شخصًا وإصابة 11155 عام 2021، وفق المعهد الوطني للإحصاء.