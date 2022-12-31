قتلى جراء انقلاب حافلة في المكسيك..

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قضى 15 شخصًا على الأقلّ الجمعة في المكسيك جراء انقلاب حافلة سيّاح على طريق بولاية ناياريت، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.وأعلنت وزارة الأمن في بيان أن هناك حتى الآن 15 قتيلًا بينهم قاصران ونحو عشرة جرحى.والضحايا هم سيّاح من ولاية غواناخواتو كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية، بعد قضائهم عطلة.وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في وادٍ غير عميق على جنب طريق.وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت تقلّ 48 شخصًا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظّموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.