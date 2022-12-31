أخبار دولية
31 كانون الأول 2022 - 08:26
31/12/2022 08:26:32
سماع دوي عدة انفجارات في كييف
سماع دوي عدة انفجارات في كييف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كييف,انفجارات ,سماع دوي عدة انفجارات في كييف
LBCI News Lebanon
سُمع دوي عشرة انفجارات على الأقلّ في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ظهر السبت، على ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء.
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!"
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار دولية
انفجارات
كييف
إقرأ أيضاً