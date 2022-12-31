أخبار دولية
31 كانون الأول 2022 - 08:26
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سماع دوي عدة انفجارات في كييف

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سماع دوي عدة انفجارات في كييف
Lebanon News
سُمع دوي عشرة انفجارات على الأقلّ في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ظهر السبت، على ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء.
 
     
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!"
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