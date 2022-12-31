اعتراض حوالى 650 مهاجرا قبالة الساحل الشرقي لليبيا

الإعلان

اعترض خفر السواحل الليبيون حوالى 650 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية قبالة مدينة بنغازي، وفق ما أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية في شرق ليبيا على صفحتها في فيسبوك السبت.وكتبت في بيان "استمرارا لأداء القوات البحرية لواجبها الوطني في حماية السواحل الليبية، قامت زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية بالقبض على جرافة على متنها قرابة 650 مهاجرا غير قانوني وتم اقتيادها الى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة".ونقل البيان عن الرائد البحار رمزي نجم قوله إنه "بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات القوات الخاصة البحرية، تم خروج دوريات القوات الخاصة الى شمال غرب منطقة بنغازي (...) والبلاغ عن قاطرة تحمل مهاجرين غير شرعيين (...) من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون وسوريون وبنغاليون وآخرون".وأدت الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 إلى تحويل ليبيا طريقا لعشرات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ودول عربية وجنوب آسيا الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق السواحل الإيطالية.وفيما كان الجزء الأكبر من القوارب حتى الآن يغادر من غرب ليبيا، تضاعف عدد المغادرين أخيرا من الشواطئ في شرق البلاد، وغالبا على متن زوارق وقوارب صيد كبيرة.