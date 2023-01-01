حفل trio: من خلف الكواليس إلى المسرح

ثورة فنية في الرياض: مسرح واحد و13 نجمة ونجما

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LBCI News Lebanon

ببحرية كبير من لبنان، وأمام تصفيق جمهور السعودية الذي لم تتعب أياديه ولو للحظة من التصفيق، اختتمت الرياض حفل تريو الذي جمع على خشبة مسرح واحد ١٣ نجمة ونجما من العالم العربي