أخبار دولية
01 كانون الثاني 2023 - 14:23
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حفل trio: من خلف الكواليس إلى المسرح

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Lebanon News
ببحرية كبير من لبنان، وأمام تصفيق جمهور السعودية الذي لم تتعب أياديه ولو للحظة من التصفيق، اختتمت الرياض حفل تريو الذي جمع على خشبة مسرح واحد ١٣ نجمة ونجما من العالم العربي
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