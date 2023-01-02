أربعة قتلى في اصطدام مروحيتين في أستراليا

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أعلنت السلطات الأسترالية أن طائرتين مروحيتين اصطدمتا في الجو اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في منطقة غولد كوست السياحية الأسترالية.وأظهرت لقطات تلفزيونية دوارات طائرة مروحية على شاطئ رملي على بعد بضعة أمتار من ساحل غولد كوست في جنوب شرق منطقة كوينزلاند الأسترالية.وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتين على رمال بالقرب من الشاطئ، وفقًا لإذاعة "اي بي سي" ABC العامة.وبدت الطائرة الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من منتزه سي وورلد ذو الطابع البحري.وكشف المفتش غاري ووريل من شرطة كوينزلاند أن الطائرتين "عند الاصطدام، تحطمتا على الشاطئ الرملي بجوار منتزه سي وورلد".وقال خلال مؤتمر صحافي: "قضى أربعة اشخاص اليوم جراء ذلك وثلاثة آخرون في حالة حرجة في المستشفى".وأظهرت لقطات تلفزيونية مروحية إنقاذ صفراء تحطّ على الرمال بعد الحادث، بينما انتشر عشرات عناصر الإنقاذ في المكان.وتأهبت سفن تابعة للشرطة وخدمات الطوارئ بالقرب من الشاطئ الرملي حيث تناثر حطام المروحيتين.وأعلن مكتب سلامة النقل الأسترالي فتح تحقيق بالحادث الذي قُدّم على أنه "تصادم في الجو".وأكد المكتب في بيان، انتظار قدوم محققين لمعاينة موقع الحادث ورسم خريطة له وجمع مواد التحقيق.