أخبار دولية
03 كانون الثاني 2023 - 00:36
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قمة أوروبية-أوكرانية في كييف في 3 شباط

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قمة أوروبية-أوكرانية في كييف في 3 شباط
Lebanon News
يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قمة في كييف في 3 شباط لمناقشة الدعم المالي والعسكري حسبما أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان. 
      
وذكر البيان أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع الرفيع المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام.
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وقال البيان: "ناقش الطرفان النتائج المتوقعة للقمة الأوكرانية الأوروبية المقبلة المقرر عقدها في 3 شباط في كييف واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".
      
وتحدث الزعيمان عن توريد أسلحة "مناسبة" وعن برنامج مساعدات مالية جديد بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.
      
وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط. 
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