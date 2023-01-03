الإعلان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الثلاثاء مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية، بينما أشارت إسرائيل إلى أن الشرطة أطلقت النار على أشخاص ألقوا قنابل مولوتوف.وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن استشهاد الطفل آدم عصام شاكر عياد (15 عاماً) برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بيت لحم فجر اليوم.وذكر سكان من مخيم الدهيشة لوكالة فرانس برس ان مواجهات بين شبان ألقوا الحجارة والجيش الاسرائيلي وقعت عقب مداهمة الجيش الاسرائيلي للمخيم واعتقال احد سكانه.وحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) فإن فتى آخر اصيب بالرصاص وحالته مستقرة.وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في المدينة الاضراب الشامل حدادا على مقتل الفتى.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن حجارة وزجاجات حارقة ألقيت على ضباط شرطة الحدود خلال عملية في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم.وجاء في البيان: "القوات أطلقت النار باتّجاه أشخاص ألقوا قنابل المولوتوف".وعياد هو ثالث فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بعد مقتل فلسطينيين اثنين يوم الاثنين بالرصاص في مدينة جنين الشمالية حيث اندلعت اشتباكات عندما هدم الجيش منزلي فلسطينيين متهمين بقتل جندي إسرائيلي في أيلول.قتل أكثر من 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا العام الماضي في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، حيث اعتبرت الأمم المتحدة ان العام 2022 هو من أكثر الاعوام دموية في الضفة الغربية منذ 2005.وتسري مخاوف من تصعيد للعنف في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، عقب تنصيب الحكومة الاسرائيلية الجديدة الاسبوع الماضي، والتي وصفت بانها الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو.